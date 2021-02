CdS – Juventus, futuro di Bernardeschi ancora incerto! Metà stagione per rifarsi poi sarà addio: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi sarebbe ad un passo dal lasciare la Juventus. L’ex esterno della Fiorentina infatti dal suo arrivo per 40 milioni di euro nel 2017 non ha mai convinto in pieno ed adesso, con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe essere ceduto. La Juventus infatti non vuole perdere il suo calciatore a parametro zero e, se le cose dovessero continuare così, con ogni probabilità verrà venduto nella prossima finestra di mercato. Bernardeschi inoltre ha sempre spedito al mittente i corteggiamenti arrivati da Lione, Herta Berlino e Napoli (nel famoso scambio con Milik) ma adesso potrebbe essere proprio la società bianconera a “costringerlo” ad accettare una vantaggiosa offerta.