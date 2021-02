Sky – Possibile ritorno in Italia per Milik a giugno, spunta una clausola rescissoria

Arkadiusz Milik ha appena lasciato l’Italia per accasarsi al Marsiglia ma fra qualche mese potrebbe fare ritorno nel campionato italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centravanti polacco ha una clausola rescissoria pari a 12 milioni di euro, libera per ogni federazione, presente nel contratto firmato con l’Olympique Marsiglia. Il presidente De Laurentiis, precisa Gianluca Di Marzio, aveva provato ad opporsi ma senza riuscirci. Adesso, quindi, chiunque può decidere di acquistare il giocatore, ancora di proprietà del Napoli, spendendo la cifra sborsata dall’OM. E non si escludono affondi da parte dei club di Serie A come Roma, Inter e Juventus.