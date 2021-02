GdS – Hysaj, ieri incontro tra l’agente e un club di Serie A

Elseid Hysaj a fine stagione lascerà quasi sicuramente il Napoli a parametro zero. Il terzino azzurro non ha trovato l’accordo col club per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro a Trigoria tra Mario Giuffredi, agente del calciatore, e Tiago Pinto, dg della Roma. Le due parti hanno discusso del futuro dell’albanese, che l’anno prossimo potrebbe vestire la maglia giallorossa.