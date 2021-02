Maggio, risolto il contratto col Benevento: due club su di lui

Ora è ufficiale: Christian Maggio ha rescisso il proprio contratto che lo legava al Benevento dopo due anni e mezzo. L’ex Napoli ora è conteso da Bari e Vicenza. Di seguito il comunicato:

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Christian Maggio per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La società ringrazia il calciatore per il lavoro solto in questi anni, per l’attaccamento alla maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune personali e professionali”.