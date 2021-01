Adam Ounas è vicino ad un trasferimento al Crotone dopo l’esperienza a Cagliari (clicca qui per saperne di più). Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le due società hanno raggiunto un accordo ma il giocatore si è preso del tempo per rifletterci su e prendere una decisione definitiva. Ma ci sono segnali positivi affinché la trattativa possa andare in porto.