Il mercato del Napoli, almeno in uscita, è stato praticamente completato: le famose 2-3 uscite promesse da Giuntoli ci sono state e hanno salutato Napoli Milik, Llorente e Kevin Malcuit.

Ma il mercato del Napoli potrebbe ancora non essere chiuso: infatti, il club partenopeo potrebbe decidere di mandare via un altro giocatore in prestito.

Questo giocatore, però, è già stato ceduto in prestito ad ottobre: stiamo parlando di Adam Ounas, esterno ex Napoli che gioca a Cagliari.

Ebbene, agli ordini di mister Eusebio Di Francesco non ha trovato molto spazio e dunque potrebbe cambiare aria: sull’algerino ci sono le tracce del Crotone. Infatti, i calabresi sono in pole per avere in prestito l’algerino e hanno superato la concorrenza di Parma e Spezia.