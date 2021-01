Josè Maria Callejon è un giocatore che ha lasciato il segno a Napoli e la sua seconda casa è ormai la città partenopea, di cui è stato per sette anni simbolo.

Ad ottobre, la Fiorentina lo ha ingaggiato a parametro zero, ma il suo impatto con la maglia viola è stato molto deludente; lo spagnolo non ha mai saputo imporsi da titolare e il Covid ha anche frenato il recupero della sua condizione ottimale.

Ed è per questo che come scrive Repubblica, non è da escludere a priori una sua cessione dalla Viola; infatti, il Granada, l’avversario del Napoli in Europa League, potrebbe avanzare un’offerta per lui, anche se la Fiorentina lo ha dichiarato incedibile.