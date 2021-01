Dries Mertens non trova pace. Infatti, come detto da Massimo Ugolini nel corso della trasmissione “Calciomercato L’Originale”, il belga ha ancora problemi con la caviglia. Dopo essere entrato all’inizio del secondo tempo il belga ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per via delle condizioni precarie della caviglia. Secondo Ugolini il problema non passerà in fretta, infatti il belga è ritornato negli spogliatoi con il ghiaccio sulla caviglia.