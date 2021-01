TMW – Ceccarini: “Il Napoli vuole Zaccagni. Ho una sensazione sul futuro di Gattuso”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha parlato così del mercato del Napoli e del rinnovo di Gattuso:

“Finora Gattuso ha svolto un buon lavoro sulla panchina del Napoli, credo che alla fine resterà a Napoli almeno fino al termine della stagione. Non mi risulta infatti di possibili interessamenti della società per altri tecnici. Dopo aver ceduto Milik, Llorente e Malcuit, gli azzurri si concentreranno sugli innesti per l’estate. Uno di questi è Zaccagni, per il quale si sta cercando di ridurre i tempi”.