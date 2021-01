Ultimi giorni infuocati in casa Napoli, dove Aurelio de Laurentiis è impegnato a capire quale potrebbe essere la migliore soluzione per gli azzurri per il futuro o in caso di esonero imminente di Gattuso.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis oltre a Benitez avrebbe contatto anche Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti per sostituire mister Gattuso.

I prossimi impegni tra coppa e campionato saranno fondamentali per il Napoli ma soprattutto per il tecnico calabrese, giovedì impegnato nel quarto di Coppa Italia contro lo Spezia. De Laurentiis comincia a guardarsi intorno e qualora Rafa Benitez dovesse declinare l’invito a nozze, il patron partirebbe all’assalto per acquistare Spalletti o Allegri. Con il primo si potrebbe inaugurare un nuovo progetto dal primo giorno e non in corsa; Max, invece, è uno dei disoccupati più corteggiati d’Europa e ha scelto di restare in attesa, cioè fermo fino a giugno, a meno di clamorose sorprese. I prossimi giorni saranno cruciali per scoprire il futuro del Napoli che dopo un anno rischia di cadere nella stessa trappola che ha vissuto sotto la gestione Ancelotti.