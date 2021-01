Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sono state ancora una volta rinviate le visite mediche di Stephan El Shaarawy alla Roma. La società capitolina infatti ha già trovato un accordo assoluto con il calciatore italo-egiziano ma proprio il “faraone” è ancora positivo al Coronivirus. Se non tornerà negativo in tempo l’affare potrebbe saltare perchè, ovviamente, la Roma senza visite mediche rinuncerà all’acquisto dell’ala ex Milan.