GdS – Juventus pronta a chiudere per Gianluca Scamacca: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta ad acquisire il cartellino dell’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca. L’offerta recapitata da Paratici al direttore sportivo neroverde, Carnevali, è un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. La cifra offerta dalla Juventus è congrua alla valutazione che il club emiliano fa dell’attaccante adesso in prestito al Genoa ma Carnevali preferirebbe un obbligo e non un diritto di riscatto.

I due dirigenti si risentiranno nei prossimi giorni e, come sottolinea il quotidiano, non è da escludere un ritorno del bomber alla corte di De Zerbi per la seconda parte della stagione. Al Genoa infatti dopo il ritorno di Ballardini, Scamacca ha trovato davvero pochissimo spazio.