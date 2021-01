GdS – ADL andrà avanti con Gattuso ma oltre a Benitez spunta un’altra possibilità: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis da piena fiducia a Gattuso almeno fino a fine stagione! Sicuramente gli ultimi risultati non hanno fatto gioire ADL, specialmente la sconfitta di Verona è apparsa piuttosto netta e scottante ed è per questo che Gattuso avrà a disposizione altre tre partite per riscattarsi. Oltre al match da dentro fuori per la Coppa Italia contro lo Spezia, Ringhio avrà due fondamentali test per riscattarsi in campionato contro Parma e Genoa.

In alternativa però ADL ha già contattato Rafa Benitez per prendere informazioni su un eventuale suo subentro a campionato in corso. Il tecnico spagnolo, che da poco ha terminato la sua avventura in Cina, ha preso tre giorni di tempo per decidere e dare una risposta definitiva al patron azzurro con cui i rapporti sono rimasti più che buoni.

Un’altra possibilità sarebbe quella di Walter Mazzarri, il toscano anch’egli svincolato, gode di ottimi rapporti con il presidente partenopeo e non è da escludere una sua possibile candidatura qualora Gattuso dovesse fallire i prossimi appuntamenti.