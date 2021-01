Ieri, per i tifosi del Napoli, è stata una brutta giornata: d’altronde si sa che il giorno dopo una sconfitta in finale è ancora più dura digerire il risultato. Ma ieri è stata anche la giornata in cui dopo diversi mesi di tira e molla, Arek Milik ha lasciato il Napoli e si è trasferito in Francia, al Marsiglia, con un biglietto di sola andata.

Adesso, per il Napoli, il mercato può anche dichiararsi chiuso: infatti, come riporta Tuttosport, Gattuso ha bloccato tutte le altre cessioni, a partire da quella di un terzino, perché vuole centellinare la rosa anche in vista di nuovi possibili infortuni o positività al Covid, che ha già colpito in casa partenopea Osimhen, Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Hysaj e Rrahmani.

Dunque, anche nomi in uscita come Malcuit o Lobotka potrebbero restare a Napoli almeno fino alla fine della stagione. L’unica eccezione potrebbe essere fatta per Llorente, che potrebbe andar via solo in caso di rientro di Victor Osimhen in tempi brevi.