Arek Milik è ormai un rebus e un caso che si è chiuso una volta per tutte: il polacco era venuto a Napoli con tante speranze, ma tra infortuni, problemi muscolari, incomprensioni con la società, il suo epilogo a Napoli è stato molto triste e deludente, sia sotto l’aspetto umano e professionale.

Ma, dopo vari tira e molla, durati anche sei mesi, il Napoli esce definitivamente vincitore da questa sfida interna, in quanto Aurelio De Laurentiis intascherà ben 12 milioni + una percentuale sulla rivendita per un giocatore che tra 10 giorni poteva firmare benissimo a 0 per chiunque.

In questa trattativa così ostica, ma riuscita alla grande visti i tempi, Tuttosport rivela che ADL ha rinunciato anche alla clausola che impediva ad altri club italiani di acquistare il polacco in futuro perché questa richiesta poteva far rischiare di far saltare un affare già definito.

Ma non sarà sicuramente un grande rimpianto questa clausola, soprattutto se paragonati ai 20 milioni che il Napoli intascherà in toto.