Dopo Eljif Elmas un altro talento della Macedonia potrebbe approdare al Napoli. Come riporta Tuttomercatoweb, il club azzurro sarebbe sulle tracce di Luka Stankovski, centrocampista centrale della nazionale Under 19 macedone. Per il classe 2002 di propietà del Rabotnicki occorre 1 milione di euro, sul ragazzo ci sono anche Fenerbahce e Dinamo Zagabria.