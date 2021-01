Gattuso, sul mercato in uscita, ha preso una decisione forte, una decisione netta, ma, si sa, le vie del mercato possono essere infinite, per usare un eufemismo. E il Napoli, al momento, dopo la cessione di Milik, ha almeno altri due casi da risolvere: Maksimovic e Hysaj.

Se per l’albanese è tutto aperto sotto il fronte del rinnovo, per Maksmiovic il discorso è molto più complicato per le richieste del giocatore e si è a dir poco lontani dalla firma su un prolungamento contrattuale. E’ chiaro, dunque, che il serbo potrebbe anche partire a 0.

A meno che non vada via a gennaio: e proprio per il mercato di gennaio spunta un avversario diretto del Napoli, la Lazio. La squadra di Inzaghi perderà Luiz Felipe e deve trovare un sostituto.

Secondo Repubblica, al momento la società biancoceleste potrebbe reinserire Vavro nella lista per il campionato, ma il tecnico laziale vorrebbe un rinforzo e avrebbe chiesto Maksimovic, un profilo che lo intriga molto e già collaudato per la difesa a 3. Sullo sfondo ci sono anche i nomi di due ex obiettivi azzurri, come Sokratis e Rugani.