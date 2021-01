Schira: “Udinese e Athletic Bilbao in pole position per Llorente ma torna a farsi sotto un’altra squadra di Serie A: i dettagli

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, è intervenuto su twitter per dare gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione di Fernando Llorente. La condizione imprescindibile per dare il via libera alla partenza dello spagnolo è sempre il ritorno di Osimhen! Appena si avrà la conferma del rientro del nigeriano, Llorente potrà essere ceduto. Non solo Udinese e Athletic Bilbao, adesso anche il Benevento è tornato a farsi sotto per l’ex Tottenham come riporta lo stesso Schira nel suo tweet:

Dopo #Milik anche Fernando #Llorente può lasciare il #Napoli se il prossimo tampone di Osimhen dará esito negativo. Sul centravanti di Pamplona c’è l’interesse di #AthleticBilbao e #Benevento. Pure #Udinese ha chiesto informazioni agli agenti. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2021