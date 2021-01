La redazione di Sportmediaset ha fatto il punto sul futuro di Llorente, attaccante del Napoli, nel corso del notiziario odierno:

“Il futuro di Llorente è ancora in bilico, in quanto il club azzurro al momento ha deciso di non cedere l’attaccante. Intanto l’Udinese ha messo gli occhi sullo spagnolo, così come potrebbe esserci un ritorno all’Athletic Bilbao”.