Sky – Ancora problemi tra Milik e il Napoli, situazione identica a sei mesi fa: le ultime

Arkadiusz Milik è molto vicino ad un trasferimento al Marsiglia, ma nulla va dato per scontato. La situazione è identica a sei mesi fa, quando il polacco era vicinissimo alla Roma ma l’affare saltò per via di alcune multe ricevute dal Napoli. Lo riferisce a Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, che sottolinea come le pendenze tra la società e il calciatore siano ancora irrisolte. La speranza è chiaramente quella di risolvere tutto per dare il via libera all’operazione, ma in caso contrario ciò non avverrà.