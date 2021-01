ULTIM’ORA Sky – Milik-Marsiglia, l’affare può chiudersi domani: i dettagli

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, ha parlato dell’affare che coinvolge Napoli e Marsiglia per Arkadiusz Milik.

La lunga trattativa, secondo l’esperto di calciomercato di Sky, può chiudersi nella giornata di domani: i francesi hanno raggiunto una base d’accordo con la formula o di 8 milioni più 5 di bonus o di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita, accontentando il Napoli.

Gli azzurri intanto stanno preparando il rinnovo – ovviamente formale – per il polacco, che sarà così libero di andare in prestito per 18 mesi all’OM facendo scattare l’obbligo di riscatto al primo punto conquistato.

Gli agenti dell’attaccante sono in attesa dei contratti per capire se ci saranno clausole particolari, come ad esempio il non poter tornare in Italia per 2-3 anni. Non dovrebbero esserci imprevisti, la trattativa procede verso il lieto fine.