Il Mattino – Sondaggio del Napoli per Thauvin: la decisione di Giuntoli

La trattativa tra Napoli e Marsiglia per Arkadiusz Milik potrebbe avere sviluppi interessanti, ma c’è anche chi potrebbe fare il percorso inverno rispetto al polacco. Si tratta di Florian Thauvin, attaccante dell’OM e anche lui in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il ds dei partenopei, Giuntoli, ha valutato la possibilità di imbastire una trattativa per portarlo in azzurro. Ma ha subito deciso di rinunciarvi viste le richieste del calciatore in termini di ingaggio, ossia 5 milioni di euro a stagione. Il Napoli sembra dunque essere fuori dai giochi per Thauvin, restano vive invece le speranze di un approdo in Francia di Milik.