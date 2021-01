CorrMezz: Malcuit è in uscita, può finire al Parma: questa la formula

Durante il mercato di gennaio, come ha più volte detto Giuntoli, il Napoli si muoverà solo in uscita. Il club azzurro sta trattando con il Marsiglia per Milik, ma non solo. Potrebbe essere infatti ceduto anche Kevin Malcuit.

Ne ha scritto oggi Il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli lavora in uscita, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il trasferimento di Malcuit al Parma in prestito con diritto di riscatto. L’affare più importante riguarda Milik, si tratta con l’Olympique Marsiglia”.