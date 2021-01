CdS – Milik-Marsiglia, i club pensano ad una formula diversa per la cessione del polacco

Il futuro di Arkadiusz Milik è un vero e proprio rebus, ma sembra che qualcosa si stia muovendo. L’Olympique Marsiglia è interessata al polacco, ma va oltre un’offerta di 9-10 milioni di euro. La richiesta del Napoli resta pari a 15 mln, raggiungibili con bonus e percentuali sulla rivendita. Ma, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, si profila una soluzione diversa per accontentare entrambe le parti. Sebbene i rapporti tra il calciatore e la dirigenza non siano assolutamente idilliaci, il polacco potrebbe rinnovare il proprio contratto per poi andare in prestito all’OM. In questo modo il pagamento verrebbe rinviato alla prossima stagione, con il Napoli che potrà liberarsi definitivamente del centravanti.