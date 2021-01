AS – Si inserisce anche il Granada per aggiudicarsi Junior Firpo!

Il Napoli continua a cercare con insistenza un rinforzo per le fasce laterali. Secondo le voci che circolano dalla Spagna, attraverso il quotidiano spagnolo As, continuano a susseguirsi le voci sul possibile interesse per Junior Firpo.

Il terzino sinistro interessa anche al Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Il calciatore spagnolo è sul taccuino dei dirigenti della società andalusa, che come i partenopei è alla ricerca di rinforzi.

Il giocatore, al momento, non rientra nei piani del Barcellona e può lasciare i blaugrana per trovare maggiore continuità.