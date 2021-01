Sportitalia – Il punto settimanale sul mercato del Napoli: Demme, Malcuit e Firpo

A Sportitalia l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha fatto il punto settimanale sul mercato del Napoli.

In uscita: “Per il momento la situazione su Malcuit complessa, il Parma è in vantaggio sulla Fiorentina ma tutti i discorsi sono aperti, magari se ne parlerà proprio domenica in vista del match con i viola. Demme non si muove da Napoli, la sua presenza non è in discussione”.

In entrata: “Il Napoli al momento non prenderà nessun terzino. Per gli azzurri nei giorni passati si era parlato di J. Firpo e ieri di altri giocatori, ma piuttosto giovani, che però al momento restano una fantasia e un’idea magari per giugno”.