Napoli femminile, arriva Tasselli dalla Juve

Il calciomercato è iniziato e il Napoli femminile è pronta ad accogliere Sabrina Tasselli, attuale portiere della Juventus Women. A confermare il trasferimento è la stessa calciatrice che attraverso un post su Instagram conferma l’addio. “Cambiare non è mai facile, questa scelta è necessaria per la mia crescita professionale. Ho dato tutto quello che potevo in questo anno e mezzo, ho imparato tanto sia dentro che fuori dal campo e tutto ciò lo devo alle mie compagne di squadra. È stato un onore aver fatto parte di questa squadra e di questo club“. Il Napoli dunque rinforza la rosa per raggiungere l’obiettivo salvezza.