Sky, Marchetti: “Marsiglia unica opzione per Milik! Vi svelo cosa manca per chiudere”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla questione legata alla cessione di Arek Milik. Queste le sue parole: “Al momento l’unica ipotesi per andare via a gennaio resta il Marsiglia! I francesi però non valutano Milik 15 milioni di euro così come fatto dal Napoli e, come ormai è risaputo, la loro proposta si aggira intorno ai 7-8 milioni.

Al momento però questo non è l’unico problema! Milik non pare più essere convinto del passaggio in Ligue 1 e potrebbe anche rifiutare l’eventuale proposta di contratto. La situazione pare farsi più difficile ogni giorno che passa e, a mio avviso, la questione andava chiusa molto prima proprio per non incappare in situazioni simili“.