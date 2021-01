Kevin Malcuit, terzino del Napoli, ha svolto lavoro personalizzato e non è stato convocato per la gara di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona. Il calciatore francese è sempre più vicino alla cessione, con il Parma che sembrerebbe in pole. A riportarlo l’edizione odierna de Il Mattino.