L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato nella sua rubrica “Buonanotte con il calciomercato” dell’interesse del Napoli per il difensore classe 2000 del Teramo Diakitè. Gli azzurri vorrebbero acquistare il giovane difensore in sinergia con il Bari e lasciarlo giocare in Puglia.