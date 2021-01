La redazione di Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto, sul suo portale, sul possibile tipo di calciomercato che verrà fatto dai team di Serie A in questa sessione invernale. Il mercato del Napoli, come si legge, sarà quasi esclusivamente incentrato sulle cessioni così come ha sottolineato Giuntoli che ha parlato di un gruppo squadra troppo corposo. Oltre alla telenovela Milik, ancora irrisolta dopo che l’Atletico Madrid pare ormai definitivamente defilato dopo l’acquisto dell’attaccante Moussa Dembele, ci sono altri nodi da sciogliere.

Gli ormai in scadenza Maksimovic e Hysaj potrebbero già accordarsi con qualche altra squadra a zero per l’anno prossimo ma per il momento la situazione è in standby. Fernando Llorente invece resterà in maglia azzurra nel prossimo futuro date le reiterate assenze in attacco che Gattuso è costretto a fronteggiare di continuo. Stanley Lobotka, secondo TMW, potrebbe partire a titolo definito dopo essere approdato all’ombra del Vesuvio appena un anno fa. Su di lui c’è l’interesse del Torino ma la formula dell’affare, al momento, non convince Urbano Cairo.