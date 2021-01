SKY – Il Parma punta un azzurro per la difesa: le ultime

Il Parma cerca rinforzi sul mercato, per la seconda parte della stagione. Non solo per la fase offensiva, dove si fa il nome di Filippo Falco del Lecce. Dopo essere stato utilizzato poco dalla squadra salentina, potrebbe diventare un obiettivo della squadra emiliana.

Non solo in attacco, ma i ducali sono proiettati anche ad un rinforzo per la difesa. Il nome, secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, nella trasmissione dedicata al calciomercato, è quello di Kevin Malcuit, ormai ai margini del progetto del club azzurro.