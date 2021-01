Sky – Zaccagni, stretta di mano Napoli-Hellas! I dettagli della trattativa

Mattia Zaccagni resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. Secondo Sky Sport, a differenza di quanto avvenuto un anno fa con il Verona per il trasferimento del difensore Amir Rrhamani, comprato a gennaio ma rimasto in prestito all’Hellas fino a fine stagione, il club azzurro sta lavorando a un’intesa diversa con i veronesi. Il Napoli vorrebbe infatti prendere un impegno morale nei confronti dell’Hellas per poi definire il passaggio del giocatore al Napoli a giugno, senza firmare necessariamente il contratto entro l’1 febbraio. Una stretta di mano con firme in estate, modalità che lascerebbe un minimo di dubbio sull’esito finale della trattativa visto che non precluderebbe possibili inserimenti di altre squadre.