Alfredò Pedullà, volto noto ed esperto di mercato di Sportitalia, ha riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la situazione di mercato relativa a Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo in questo momento serve al Napoli, almeno fino al 20 gennaio quando gli azzurri affronteranno la Juventus in Supercoppa. Ormai sta collezionando circa 20 minuti a partita, visto che il rientro di Osimhen è slittato di parecchio e Mertens non è ancora al meglio delle sue condizioni.

Poco prima di Natale Llorente aveva detto di sì alla Sampdoria, era tutto fatto, avrebbe firmato fino al 2022. Ma, dopo che i blucerchiati hanno iniziato a vincere partite importanti, allora hanno pensato ai giovani da valorizzare e al rinnovo di Fabio Quagliarella. E di conseguenza Fernando non si è mosso da Napoli. Ma, se non si riuscirà a piazzarlo dopo il 20 gennaio, quando gli attaccanti al momento fermi ai box saranno rientrati lo spagnolo diventerà un peso.

Secondo Pedullà, Llorente sarebbe il rinforzo ideale per la Juventus di Pirlo. Sia perchè conosce l’ambiente, sia perchè non si farebbe troppi problemi ad andare in panchina, sapendo che nelle gerarchie ci sarebbero Ronaldo, Dybala e Morata davanti a lui. Fernando accetterebbe inoltre un contratto di 6 mesi con eventuale opzione, senza pretendere un anno e mezzo come avrebbe fatto con la Sampdoria.

Per i bianconeri non sarà semplice però arrivare allo spagnolo, perchè le trattative con il Napoli sono ferme da una vita, da quando Agnelli pagò la clausola di 90 milioni di Gonzalo Higuain. c’è l’ipotesi di un trasferimento a parametro zero, dal momento che gli ultimi eventi, compreso il tweet del presidente bianconero con i pullman parcheggiati, non facilitano le trattative.