Calemme: “La richiesta del Napoli per Milik frena la cessione del polacco. Ecco dove potrebbe finire a giugno”

Mirko Calemme, giornalista per calciomercato.it, ha riportato sul proprio profilo twitter un aggiornamento di calciomercato su Arkadiusz Milik. Il polacco potrebbe andare alla Juventus a giugno, ma non è per questo che ora è bloccato a Napoli. In estate svolse le visite mediche con la Roma, e adesso avrebbe accettato di corsa l’offerta dell’Atletico Madrid. Il problema è la richiesta di Aurelio De Laurentiis, che continua a sparare alto per il suo cartellino (per un’eventuale cessione in questa finestra invernale di calciomercato).