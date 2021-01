Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha pubblicato sul suo sito web le ultime sulla trattativa Napoli Fiorentina per la cessione di Malcuit. Di seguito le parole del sito: “La Fiorentina ha chiesto al Napoli la disponibilità per Malcuit, trovando grande apertura non soltanto dal club azzurro ma dal terzino francese. Ci sono possibilità in crescita di andare a dama”.