Arek Milik è un rebus che il Napoli non riesce a risolvere: sulla squadra azzurra pende una spada di Damocle per la cessione immediata, ma anche sul polacco, che si deve trovare una squadra per gli Europei. Al momento, da ambo le parti, la spada è sempre più in bilico.

Ai microfoni de Il Messaggero, il vice presidente della Federcalcio polacca, Marek Kozminski, ha parlato della situazione attuale dell’ (ex) attaccante del Napoli. Queste le sue parole:

“Io, come tutti gli altri dirigenti, mi auguro che vada a giocare. Lui per noi è importante ed è un titolare in vista dell’Europeo, ma deve risolvere questa situazione. Arek è un giocatore forte, di classe, un attaccante completo, ma ha bisogno di ritrovare la condizione giocando. Nelle ultime convocazioni lo abbiamo visto peggiorato e ormai sembra più un pensionato che un calciatore, dunque è importante che giochi. Altrimenti rischia l’Europeo”.