UFFICIALE: Cutrone saluta di nuovo la Serie A e torna in Premier League

Patrick Cutrone dopo un solo anno(poco fortunato) alla Fiorentina fa le valigie e torna al Wolverhampton, proprietario del cartellino del giovane attaccante.

L’ormai ex Fiorentina era stato accostato a svariate squadre di Serie A: Benevento, Sampdoria e Parma su tutte.

Ma non solo: si era parlato anche di un forte interessamento del Marsiglia, pronto a puntare sul classe 98, in alternativa a Milik, primo obiettico dei francesi per l’attacco.

Il Wolverhampton sembrerebbe però intenzionato a trattenere Cutrone, complice l’infortunio della punta titolare Raul Jimenez.

Occhio però, il calciomercato è appena iniziato e la situazione potrebbe evolversi.