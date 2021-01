Il Napoli perde una grande opportunità. Infatti, come raccontato da TuttoC, gli azzurri hanno perso l’opportunità di acquistare Diakitè. Il ragazzo, per alcuni definito il Thuram della Lega Pro, si è accordato con il Sassuolo con cui ha firmato fino al 2025. Il difensore del Teramo ha stregato anche il Bologna, ma la squadra neroverde con un summit ha risolto la difficile trattativa. Il classe 2000, come detto da TuttoC, finirà la stagione in Abruzzo per poi aggregarsi al gruppo di De Zerbi.