Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia circa la situazione di Llorente e Milik. L’affare con la Juventus appare ancora bloccato a causa degli infortunati di questo periodo in casa Napoli e a queste condizioni lo spagnolo sicuramente non partirà mentre Milik dovrebbe sbloccare altre piste quanto prima. Per una partenza di Llorente sarà più concreto parlarne dopo il 20 gennaio.