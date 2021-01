Sportitalia – Il Napoli è l’unico interessato a Zaccagni: i dettagli

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia facendo il punto sul mercato azzurro: “Il Napoli non ha programmato azioni se non in uscita, l’unico che potrebbe muoversi è Malcuit verso Firenze. Il Napoli è l’unica squadra ad aver mosso interesse per Zaccagni ma al momento non può mettere soldi sul piatto. Se dovesse partire Milik la squadra partenopea potrebbe fare la sua proposta in vista anche della scadenza del calciatore dell’Hellas Verona nel 2022. A centrocampo non sono previsti innesti”.