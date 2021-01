Rai Sport, Venerato: “Milik-Juventus? Il discorso non è ancora del tutto chiuso, vi spiego perchè”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla possibile cessione di Arek Milik. Queste le sue parole: “Il destino di Milik è ancora tutt’altro che deciso! Non escludo che per il polacco potrebbe farsi sotto nuovamente la Juventus, sappiamo infatti che all’ex Ajax la destinazione sarebbe gradita e non poco. La trattativa con il Marsiglia non è assolutamente chiusa ma anche il trasferimento in Francia pare essere un’idea che piace al centravanti azzurro. Staremo a vedere i nuovi sviluppi di questo mese ma di una cosa sono certa, Milik vuole un club che sia da Champions o che almeno lotti per arrivarci. Per questo motivo, almeno al momento, sono state inutili le telefonate di Pradè che avrebbe voluto portarlo alla Fiorentina“.