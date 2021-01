Nicolò Schira, esperto di mercato, si è espresso su Zaccagni e l’interesse delle varie big, su Twitter:

“Tutti pazzi per Mattia Zaccagni: il gioiellino del Verona (in scadenza 2022) fa gola a tutte le big. Il Napoli nelle scorse settimane ha provato un’operazione stile Rrahmani, offrendo €9M + 3 di bonus. Milan e Inter lo seguono per l’estate. Vigile anche la Lazio”.

