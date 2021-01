Villas Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato dell’interessamento del club francese per Milik, attaccante del Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Milik non è l’unica opzione per l’attacco, ma credo sia la pista più complicata per il livello del calciatore. Ne riparleremo col Napoli, abbiamo dimostrato il nostro interesse. Al momento non c’è ancora nessuna trattativa avanzata, nè col Napoli nè coln l’attaccante polacco”.