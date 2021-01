Fulvio Marrucco, avvocato di Nikola Maksimovic, ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte:

“Gli accordi si fanno in due, in estate era vicinissimo al rinnovo. Spero che il Napoli non si metta nelle condizioni di arrivare di nuovo con i giocatori col contratto in scadenza. Il club azzurro deve decidere se rinnovargli il contratto oppure cederlo”.