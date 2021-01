Fernando Llorente è nella lista dei partenti in casa Napoli, ma la notizia di Victor Osimhen risultato positivo al Coronavirus ha convinto definitivamente il club azzurro ad aspettare per liberarlo definitivamente. Di conseguenza un’eventuale cessione avverrà negli ultimi giorni di calciomercato. Come scrive Tuttosport, la Juventus resta vigile sullo spagnolo che ha già vestito la maglia bianconera e conosce molto bene l’ambiente. Prevedibile dunque che, dopo la Supercoppa, la squadra di Pirlo affonderà il colpo last minute per l’attaccante.