Sportitalia – Milik-Marsiglia, Atletico scavalcato! Svelata l’offerta degli spagnoli

Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, ha fatto il punto della situazione su Milik, sul sito alfredopedulla.com: “L’Atletico offre cinque milioni più bonus, ma a Madrid c’è Suarez indiscutibile titolare, a Marsiglia Milik avrebbe visibilità. E non sarebbe un problema per lui legarsi con un lungo contratto all’Olympique. Il profilo piace molto: a Marsiglia ci avevano provato con forza già qualche sessione di mercato fa, ma non c’erano i margini. Oggi sì, servono le firme, però la strada è tracciata, aspettando l’ultimo placet di Milik che intanto ha aperto”.