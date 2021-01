Sportitalia – Marsiglia in pole per Milik! Formulata la prima offerta: cifre e dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, ha fatto il punto della situazione su Milik, sul sito alfredopedulla.com: “Arek è un obiettivo concreto dell’Olympique Marsiglia, una scelta precisa di Villas Boas che ha già parlato con l’entourage dell’attaccante. Nel giro di una settimana l’attaccante in scadenza con il Napoli darà il placet definitivo. Ma la strada è giusta, oggi l’Olympique è in pole pur rispettando tutte le dinamiche del mercato che possono cambiare ogni giorno e forse ogni ora. Al momento fuori i club italiani che entrerebbero in lizza soltanto a parametro zero, ma la volontà di Milik è quella di andare a giocare nell’anno che porta agli Europei. C’è di più: l’Olympique ha preannunciato una proposta da dieci milioni con i bonus e forse qualcosa in più”.