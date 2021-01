Sky – Milik, il Napoli vuole monetizzare: fissato il prezzo di cessione del polacco

Futuro incerto per Arkadiusz Milik, sul sito di Sky Sport si possono leggere nuovi aggiornamenti sulla questione: “Gli elementi portano tutti nella direzione di un addio di Milik a gennaio, ma trovare la soluzione che accontenti tutte le parti in causa non è semplice. Il ragazzo vorrebbe partire e giocare con continuità nell’anno dell’Europeo. Il Napoli vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

L’incontro avvenuto nelle scorse settimane tra il suo agente e la dirigenza azzurra non ha sbloccato la situazione, anzi: il Napoli non sembra intenzionato a concedere sconti sul cartellino, ma per farlo partire al momento continua a chiedere una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Valutazione ritenuta eccessiva da diversi club, che fiutano l’affare a parametro zero. Ora, però, il ritorno in scena dell’Atletico Madrid potrebbe cambiare gli scenari, sempre che dalla Spagna arrivi la proposta giusta che metta d’accordo tutte le parti coinvolte nella vicenda”.