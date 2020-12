Sportitalia – Milik, il Napoli tratta con un club francese. Atletico Madrid sullo sfondo: le ultime

Come riportato da Sportitalia, spunta un’altra pretendente per Arkadiusz Milik. Si tratta del Marsiglia, che sarebbe vicina al raggiungimento di un accordo con il Napoli per una cifra pari a 10 milioni di euro, ma la trattativa è ancora da perfezionare. Nei prossimi giorni si capirà quale sarà l’offerta definitiva. Ma il presidente De Laurentiis potrebbe accettare la cessione all’estero per non cederlo in Italia e rinforzare le rivali. L’Atletico Madrid, che sembrava stesse facendo sul serio per il polacco, si defila in quanto non garantirebbe al giocatore un posto da titolare. E lo stesso Milik preferirebbe la destinazione francese, dove il posto da titolare sarebbe garantito mentre in Spagna sarebbe chiuso dagli attaccanti dei colchoneros.

